الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة فريقه أمام بيراميدز، اللقاء يأتي ضمن منافسات كأس عاصمة مصر ويقام على ملعب ستاد السلام، ويترقب عشاق الكرة المصرية أداء الفريق في هذه المواجهة المهمة، حيث يأمل مودرن سبورت في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تعزيز موقفه في البطولة، التشكيل وضح نقاط القوة في الصفوف حيث تم اختيار أفضل العناصر لإحداث الفارق في المباراة.

محمود ممدوح يتولى قيادة تشكيل مودرن سبورت في مواجهة بيراميدز بكأس عاصمة مصر

التشكيل الأساسي لمودرن سبورت

يضم التشكيل الأساسي لفريق مودرن سبورت حارس المرمى كريم عماد، كما يتكون خط الدفاع من أربعة لاعبين هم مصطفى مطاوع وعماد حمدي ومحمود شعبان وحمدي مارسيلو، بينما يتواجد في خط الوسط كل من أدم رجم وأحمد يوسف وعبد الرحمن شيكا ووليد علي ورشاد المتولي، في حين يقود الهجوم اللاعب محمود ممدوح، في تشكيل يسعى لتحقيق الفوز.

بدلاء الفريق

يجب الإشارة إلى قائمة البدلاء التي تشمل أسماء مميزة، حيث يجلس على مقاعد البدلاء كل من أبو جبل وأحمد مصطفى وحسام حسن وعلي زعزع، بالإضافة إلى خالد رضا ومحمد هلال وأحمد مزهود وارنولد ايبا وسليم سليمان، ما يوفر خيارات متنوعة للمدرب لتغيير مجريات المباراة.

الاستعدادات للمباراة

دخل فريق مودرن سبورت معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة بيراميدز، حيث حرص أحمد سامي على تنفيذ تدريبات مكثفة طوال الأيام الماضية، بهدف الوصول إلى الجاهزية المطلوبة وتفادي الأخطاء التي حدثت في المباريات السابقة، يهدف الفريق إلى تقديم عرض قوي يليق بسمعته في البطولة ويعزز من فرصه في التأهل.

التاريخ القديم بين الفريقين

تاريخ مواجهات مودرن سبورت وبيراميدز يشير إلى تنافس مثير بين الفريقين، إذ سبق وأن شهدت اللقاءات السابقة نتائج متقاربة، مما يضفي طابع الحماس والإثارة على هذه المواجهة، كلا الفريقين يسعى لتوسيع الفارق في النقاط وإثبات تفوقهم في هذه البطولة.