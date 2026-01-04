ريال مدريد يعبر بيتيس ويطارد برشلونة
حقق ريال مدريد فوزاً كبيراً على ضيفه ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدف يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
سجّلَ لريال مدريد المهاجم الشاب غونزالو غارسيا ثلاثية (هاتريك) في الدقائق (20 و50 و82)، وماركو أسينسيو في الدقيقة 56، وفران غارسيا في الدقيقة 93، بينما قلّصَ بيتيس الفارق بهدفٍ وحيد سجله كوتشو هيرنانديز في الدقيقة 66.
ورفعَ ريال مدريد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني خلفَ برشلونة المتصدّر (49 نقطة) وكلاهما لعب 19 مباراة، بينما تجمّدَ رصيد بيتيس عند 28 نقطة من 18 مباراة ليبقى في المركز السادس.
ويستعد الفريق الملكي لمواجهة جاره أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية نهاية الأسبوع الجاري.
