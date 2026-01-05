مانشستر يونايتد يقيل مدربه أموريم
أعلن نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين انفصاله عن مدربه البرتغالي روبن أموريم، وذلك بعد يوم واحد من التعادل مع ليدز يونايتد المهدد بالهبوط.
وقال النادي في بيان "مع احتلال مانشستر يونايتد للمركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اتخذت إدارة النادي على مضض قرارا بأن الوقت قد حان لإجراء تغيير. هذا سيمنح الفريق أفضل فرصة لتحقيق أعلى مركز ممكن في نهاية هذا الموسم من الدوري الإنجليزي الممتاز".
وأضاف البيان "يتقدم النادي بالشكر إلى روبن على مساهمته القيمة للنادي ويتمنى له التوفيق في المستقبل".
وسيقود دارين فليتشر الفريق في مباراته المقبلة أمام بيرنلي بعد غدٍ الأربعاء.
ويحتل يونايتد المركز السادس في الدوري ويتأخر بفارق 17 نقطة عن أرسنال المتصدر.
