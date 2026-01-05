مصر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا
حجز منتخب مصر مقعده في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة في المغرب، بعد فوزه الشاق على منتخب بنين 3-1، في مباراة جمعتهما مساء الاثنين وامتدت لشوطين إضافيين.
افتتحَ أهداف المباراة اللاعب المصري عطية في الدقيقة 69، قبل أن يعادل النتيجة دوسو لاعب بينين في الدقيقة 83.
واحتكمَ المنتخبان بعدها إلى الأشواط الإضافية، وسجّلَ ياسر إبراهيم هدف التقدّم للفراعنة في الدقيقة 97، ثمّ ضمنَ نجم ليفربول محمد صلاح تأهُّل بلاده إلى الدور المقبل بتسجيله الهدف الثالث لمصر في الدقيقة 124.
وتنتظر مصر الباحثة عن لقبها الثامن في البطولة الفائز من مواجهة الغد بين منتخبي كوت ديفوار، حامل اللقب، وبوركينا فاسو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.