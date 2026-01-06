نيجيريا تنتزع بطاقة التأهل من موزمبيق

نيجيريا تنتزع بطاقة التأهل من موزمبيقحسم منتخب نيجيريا بقوة وبتفوق تأهله إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، باكتساحه موزمبيق بأربعة أهداف دون رد في الدور ثمن النهائي من البطولة يوم الاثنين.

تقدم "النسور الممتازة" بهدفي أديمولا لوكمان وفيكتور أوسيمين في الدقيقتين 20 و25، ثم أضاف الهداف أوسيمين الهدف الثالث لمنتخب بلاده بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، قبل أن يختتم أكور أدامز الرباعية في الدقيقة 75.

وينتظر منتخب نيجيريا، وصيف بطل النسخة الماضية، الفائز من مباراة الجزائر والكونغو التي تقام يوم الثلاثاء في الرباط.