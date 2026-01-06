نيجيريا تنتزع بطاقة التأهل من موزمبيق
حسم منتخب نيجيريا بقوة وبتفوق تأهله إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، باكتساحه موزمبيق بأربعة أهداف دون رد في الدور ثمن النهائي من البطولة يوم الاثنين.
تقدم "النسور الممتازة" بهدفي أديمولا لوكمان وفيكتور أوسيمين في الدقيقتين 20 و25، ثم أضاف الهداف أوسيمين الهدف الثالث لمنتخب بلاده بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، قبل أن يختتم أكور أدامز الرباعية في الدقيقة 75.
وينتظر منتخب نيجيريا، وصيف بطل النسخة الماضية، الفائز من مباراة الجزائر والكونغو التي تقام يوم الثلاثاء في الرباط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نيجيريا تنتزع بطاقة التأهل من موزمبيق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.