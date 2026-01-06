بولبينة يقود الجزائر إلى ربع نهائي أفريقيا
سجل البديل عادل بولبينة هدفاً من تسديدة صاروخية في الشوط الإضافي الثاني ليقود الجزائر إلى الفوز 1-0 على الكونغو الديمقراطية يوم الثلاثاء في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.
ويلعب منتخب الجزائر مع نيجيريا الذي أقصى موزمبيق في الدور ربع النهائي من كأس أفريقيا يوم السبت في مراكش.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليلعب الفريقان شوطين إضافيين حيث سجل البديل عادل بولبينة هدفاً بتسديدة قوية من عند حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 119 لتسكن شباك حارس الكونغو الديمقراطية.
