ياسمين رئيس تتألق بإنسانيتها: لفتة طيبة تجاه معجبة صغيرة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:04 مساءً - أثبتت الفنانة المصرية ياسمين رئيس مرة أخرى قدرتها على كسب قلوب الجمهور، وذلك من خلال لفتة إنسانية طيبة تجاه إحدى معجباتها الصغيرات. وقد كشفت ياسمين عن هذه اللفتة من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على تيك توك.

لقطة عفوية من كواليس “الفستان الأبيض”

ظهرت ياسمين في الفيديو وهي تتفاعل بمحبة مع طفلة صغيرة التقت بها خلال تصوير أحد مشاهد فيلمها الأخير “الفستان الأبيض”. وقد نالت هذه اللقطة إعجاب الجمهور وأثارت إعجابهم بتواضع ياسمين وعفويتها.

حملة التبرع بفساتين الزفاف

لم تتوقف ياسمين عند هذا الحد، بل أطلقت حملة للتبرع بفساتين الزفاف لمساعدة الفتيات اللاتي يحلمن بيوم زفاف مميز. وقد لاقت هذه الحملة تفاعلاً واسعًا وأثبتت مدى اهتمام ياسمين بالقضايا الإنسانية.

فيلم “الفستان الأبيض”: قصة مؤثرة

تدور أحداث فيلم “الفستان الأبيض” حول فتاة بسيطة تحلم بيوم زفافها، ولكن تواجه العديد من الصعوبات. يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب ياسمين رئيس نخبة من النجوم منهم أحمد خالد صالح وأسماء جلال.