ياسمين عبد العزيز وأكرم حسني في كواليس فيلم “زوجة رجل مش مهم”.. تفاصيل أولى عن العمل الكوميدي الجديد

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 03:57 مساءً - متابعة بتول ضوا

انطلقت الفنانة المصرية الشابة ياسمين عبد العزيز في رحلة فنية جديدة، وذلك ببدء تصوير فيلمها الكوميدي الجديد “زوجة رجل مش مهم”.

نشرت ياسمين عبر حسابها الرسمي على إنستغرام مجموعة من الصور التي تجمعها بالفنان القدير أكرم حسني وبقية فريق العمل، وذلك أثناء احتفالهم ببدء التصوير. وعلقت ياسمين على الصور قائلة: “بسم الله توكلنا على الله ابتدينا تصوير فيلم كوميدي (زوجة رجل مش مهم ) بإذن الله”.

الاسم: زوجة رجل مش مهم

النوع: كوميدي

أبطال العمل: ياسمين عبد العزيز، أكرم حسني

المخرج: معتز التوني

يعد فيلم “زوجة رجل مش مهم” إضافة جديدة للأعمال الكوميدية المصرية، حيث يجمع بين نجمتين من نجوم الكوميديا في مصر وهما ياسمين عبد العزيز وأكرم حسني. ومن المتوقع أن يحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا نظرًا للشعبية الكبيرة التي يحظى بها النجمان.

بالإضافة إلى ياسمين عبد العزيز وأكرم حسني، يضم العمل نخبة من الفنانين والممثلين الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم تباعًا. كما أن المخرج معتز التوني يعد من أبرز المخرجين في مجال الكوميديا، مما يزيد من التوقعات حول هذا العمل.