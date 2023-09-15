العالم اليوم - السباق إلى جائرة الفيفا.. لاعبو مانشستر سيتي "يسيطرون"

انتم الان تتابعون خبر السباق إلى جائرة الفيفا.. لاعبو مانشستر سيتي "يسيطرون" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 سبتمبر 2023 12:23 صباحاً - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، عن لائحة المرشحين والمرشحات لجوائزه السنوية، من بينها جائزة "الأفضل" (ذي بيست)، نصفهم من لاعبي مانشستر سيتي الإنجليزي المتوج بثلاثية تاريخية موسم 2022-2023، الدوري الممتاز وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.

ويتنافس لاعبو سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين والنرويجي إرلينغ هالاند والأرجنتيني خوليان ألفاريس والإسباني رودري والبرتغالي برناردو سيلفا والألماني إيلكاي غوندوغان لاعب برشلونة الإسباني حاليا، على جائزة أفضل لاعب في العالم، مع حاملها العام الماضي الأرجنتيني ليونيل ميسي، وزميله السابق في باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي.

كما ضمت اللائحة لاعب وسط النصر السعودي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي لعب الموسم الماضي مع إنتر ميلان الإيطالي، وجناح نابولي الدولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا وزميله في الفريق الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين والإنجليزي ديكلان رايس المنتقل هذا الصيف من وستهام يونايتد إلى أرسنال.

ويتنافس المدير الفني الإسباني لسيتي بيب غوارديولا على جائزة افضل مدرب، مع الإيطاليين سيموني إينزاغي (إنتر) ولوتشانو سباليتي (منتخب إيطاليا حاليا ونابولي الموسم الماضي)، والأسترالي أنج بوستيكوغلو (سلتيك الاسكتلندي الموسم الماضي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي حاليا) والإسباني تشافي (برشلونة).

أما لائحة المرشحين لجائزة افضل مدرب أو مدربة في فرق ومنتخبات السيدات، فضمت الإنجليزية إيما هايز والهولندية سارينا ويغمان، الفائزتان بالجائزة عامي 2021 و2022 تواليا، إلى جانب السويدي بيتر غيرهاردسون (منتخب السويد)، والإسباني جوناثان خيرالديس (برشلونة)، والسويدي توني غوستافسون (منتخب أستراليا).

وضمت لائحة المرشحات لأفضل لاعبة أبرز المتألقات في مونديال أستراليا ونيوزيلندا، في مقدمتهن بطلتا العالم الإسبانيتان أيتانا بونماتي افضل لاعبة في كأس العالم، وسلمى بارالويلو، والإنجليزية أليكس غرينوود، والفرنسية كاديدياتو دياني.

ويتنافس الدولي المغربي ياسين بونو المنتقل هذا الصيف من إشبيلية الإسباني إلى الهلال السعودي على جائزة أفضل حارس مرمى، مع البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني) والبرازيلي إيدرسون (ليفربول الإنجليزي) والكاميروني أندريه أونانا (إنتر ميلان ثم مانشستر يونايتد الإنجليزي)، والألماني مارك أندريه تير شتيغن (برشلونة).

كما يمنح الاتحاد الدولي جائزة المشجعين وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام.

وأوضح الاتحاد الدولي أنه سيتم اختيار أفضل لاعب ولاعبة وحارس وحارسة مرمى ومدرب ومدربة من قبل لجنة دولية مكونة من المدربين الحاليين في الفئتين (مدرب واحد من كل منتخب)، وقادة المنتخبات الحاليين (لاعب واحد من كل منتخب)، وصحفي من عالم كرة القدم من كل دولة أو منطقة ممثلة بمنتخب وطني، وجماهير من كل أنحاء العالم مسجلين في موقع الفيفا.