العالم اليوم - مصدر وبوينغ تتعاونان لدعم تطوير قطاع وقود الطيران المستدام

انتم الان تتابعون خبر مصدر وبوينغ تتعاونان لدعم تطوير قطاع وقود الطيران المستدام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 أكتوبر 2023 01:24 مساءً - وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، مذكرة تفاهم مع "بوينغ"، لدعم وتنمية قطاع وقود الطيران المستدام في دولة الإمارات والعالم، بما يعزز جهود تحقيق الحياد المناخي لقطاع الطيران التجاري بحلول عام 2050.

جاء توقيع الاتفاقية على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك"، حيث تعتزم الشركتان "العمل معاً على تعزيز ودعم تطوير واعتماد سياسات خاصة بوقود الطيران المستدام في دولة الإمارات وخارجها".

كما ستقوم الشركتان باستكشاف سبل تطوير المبادئ المحاسبية الخاصة بقطاع وقود الطيران المستدام، والتي تمكن هذا القطاع من التغلب على العوائق الجغرافية عند توسعه.

ويتم إنتاج وقود الطائرات المستدام من مصادر مستدامة مثل الهيدروجين الأخضر، ويمكن أن يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية على مدار دورة حياة الوقود بنسبة تصل إلى 85 بالمئة مقارنة بالطائرات التي تعمل بمصادر الوقود البترولية، بحسب بيان الخميس.

ويشهد وقود الطائرات المستدام حالياً قبولاً واسعاً كبديل مباشر لخمسين بالمئة من الوقود التقليدي المستخدم في الطائرات الحالية، كما أنه يعتبر الوقود الأكثر قدرة على الحد من الانبعاثات الكربونية خلال الثلاثين عاماً القادمة في جميع مجالات الطيران.

وكانت "مصدر" قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام، وتحديداً خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، أن المبادرة التي تقودها وتركز على توظيف الهيدروجين الأخضر في إنتاج وقود مستدام للطائرات تعمل للحصول على التراخيص اللازمة للمصادقة على مسار جديد لإنتاج وقود مستدام للطائرات من غاز الميثانول.