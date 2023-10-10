العالم اليوم - صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو السعودية إلى 4% في عام 2024

انتم الان تتابعون خبر صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو السعودية إلى 4% في عام 2024 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 02:17 مساءً - خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2023، مرة أخرى، على خلفية خفض إنتاج النفط، لكنه رفع توقعاته للمملكة في العام المقبل.

وبحسب أحدث تقاريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، المنشور الثلاثاء، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.8 بالمئة فقط في العام الجاري، انخفاضا من 1.9 بالمئة في توقعات يوليو.

وفي العام المقبل يتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 4 بالمئة، ارتفاعا من 2.8 بالمئة في التوقعات السابقة.

وتتوقع المملكة أن تحقق نموا بنسبة 4.4 بالمئة في عام 2024، بحسب البيان المالي لميزانية العام المقبل.

يذكر أن الاقتصاد السعودي، البالغ حجمه تريليون دولار، حقق أعلى معدل نمو في مجموعة العشرين خلال العام الماضي عند مستوى 8.7 بالمئة، وذلك بسبب الإنتاج القياسي من الخام والذي ناهز 10.5 مليون برميل يوميا، بمتوسط سعر 100 دولار للبرميل، لكن هذا الأمر تغير في العام الجاري، بالتزامن مع تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها أوبك+ في ظل تعثر انتعاش أسواق الطاقة العالمية.

وتشير توقعات المؤسسات الدولية إلى أن القطاع غير النفطي سيقود النمو بالاقتصاد السعودي، حيث تعمل المملكة على تنويع الأنشطة الاقتصادية والتوسع في مجالات مثل السياحة والرياضة والتطوير العقاري لتقليل اعتمادها على الهيدروكربونات.

يذكر أن صندوق النقد الدولي، يتوقع ارتفاع النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 3.4 بالمئة في عام 2024 متعافيا من نمو متوقع يبلغ اثنين بالمئة هذا العام.