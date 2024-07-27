العالم اليوم - بعد فضيحة التجسس.. "الفيفا" يصدر قراراته في حق كندا

انتم الان تتابعون خبر بعد فضيحة التجسس.. "الفيفا" يصدر قراراته في حق كندا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 يوليو 2024 09:28 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، السبت، خصم ست نقاط من فريق كندا للسيدات المشارك في أولمبياد باريس وإيقاف مدربته بيف بريستمان لعام واحد على خلفية فضيحة استخدام طائرة مسيرة للتجسس على تدريب فريق منافس.

كما قرر "الفيفا" إيقاف المسؤولين الكنديين جوزيف لومباردي وياسمين ماندر لعام واحد.

وكانت اللجنة الأولمبية الكندية استبعدت هي الأخرى بريستمان، بعد قرار الاتحاد الكندي للعبة إيقافها بسبب فضيحة التجسس.

وفازت كندا على نيوزيلندا 2-1 في المباراة الافتتاحية للكرة النسائية في ألعاب باريس الخميس، وهي المباراة التي غابت عنها بريستمان طواعية بعد تفجر فضيحة التجسس هذا الأسبوع.

وعطلت طائرة مسيرة يحركها أحد أعضاء فريق كرة القدم النسائي الكندي فترة تدريبية للمنتخب النيوزيلندي يوم الإثنين الماضي قبل أيام قليلة من المباراة الافتتاحية ضد الفريق المتوج بالميدالية الذهبية في ألعاب طوكيو 2020.

واعتذرت بريستمان للاعبات نيوزيلندا عما حدث، وقالت إن المسؤولية النهائية تقع على عاتقها.

وقالت "هذا لا يمثل قيم فريقنا. أنا المسؤولة في نهاية المطاف عن السلوك في برنامج عملنا".