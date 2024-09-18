العالم اليوم - تركيا توقع اتفاقية مع توتال إنرجيز لاستيراد الغاز المسال

انتم الان تتابعون خبر تركيا توقع اتفاقية مع توتال إنرجيز لاستيراد الغاز المسال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 10:21 صباحاً - وقعت تركيا اتفاقية "طويلة الأجل" مع مجموعة توتال إنرجيز الفرنسية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة عشر سنوات اعتبارا من 2027، وفق ما أعلن وزير الطاقة التركي الأربعاء.

وقال الوزير ألب أرسلان بيرقدار على منصة "إكس"، "لقد وقعنا اتفاقية طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال بين شركتنا الوطنية بوتاس وتوتال إنرجيز".

وأوضح أنه "مع هذه الاتفاقية التي ستكون سارية لمدة 10 سنوات اعتبارا من 2027، سيتم تسليم ست عشرة شحنة من الغاز الطبيعي المسال بنحو 1,6 مليار متر مكعب سنويا".

وأكد الوزير أن "اتفاقياتنا طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال تنطوي على أهمية كبيرة لضمان إمدادات بلدنا ومنطقتنا من الطاقة ومرونتها، وتعزيز تنوع مواردنا".

تستورد تركيا معظم احتياجاتها من الغاز من روسيا بالإضافة إلى قطر وأذربيجان.

والغاز الطبيعي المسال يمثل مصدراً نظيفاً للطاقة ويستخدم بشكل خاص في وسائل النقل.

توتال إنرجيز: اتفاق الغاز مع تركيا يقلل من تعرضنا لتقلبات السوق

في سياق متصل، قالت شركة الطاقة الفرنسية توتال انرجيز الأربعاء إن صفقة الغاز الطبيعي المسال مع شركة بوتاش التركية ستقلل من مخاطر تعرضها لتقلبات السوق.

وقال جريجوري جوفروي، نائب الرئيس الأول للغاز الطبيعي المسال في توتال إنرجيز "يسعدنا أن نبدأ تعاونا جديدا طويل الأمد مع شركة بوتاش، الشريك الرئيسي للشركة في تركيا. تمكننا هذه الاتفاقية من تأمين مبيعات طويلة الأجل وتقليل تعرضنا لتقلبات أسعار الغاز في السوق الفورية".