العالم اليوم - بالفيديو.. فلسطيني يصدم مركبة للشرطة الإسرائيلية

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أكتوبر 2024 01:27 مساءً - أطلق الجيش الإسرائيلي، السبت، النار على سائق فلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة "عوفرا" شمالي رام الله.

وأفاد موقع" يديعوت إحرنوت" بأن "سيارة فلسطينية اصطدمت بسيارة شرطة اسرائيلية بالقرب من تجمع عوفرا بالقرب من رام الله، وقد قتل السائق الفلسطيني، ولم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية".

ولفت الموقع إلى أنه "لم تعرف بعد خلفية الحادث، لكن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا في القضية".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلي، بأن منفذ محاولة الدهس قرب عوفرا فلسطيني من سكان نابلس.