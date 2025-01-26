العالم اليوم - مرموش يعلق على "الهدف الملغي".. وعلاقته بهالاند

انتم الان تتابعون خبر مرموش يعلق على "الهدف الملغي".. وعلاقته بهالاند من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 يناير 2025 07:27 صباحاً - أبدى النجم المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، مساء السبت، سعادته بالفوز في مباراته الأولى مع الفريق أمام تشلسي.

وقال مرموش في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "كان شعورا جميلا حين سجلت الهدف، وكانت لتصبح بداية ممتازة لو تم احتسابه".

وأضاف: "لكن الأهم أن الفريق فاز في النهاية".

وأوضح: "الانسجام بيني وبين إرلينغ هالاند كبير، فهو يتحدث معي منذ البداية ويحاول إدخالي في أجواء الفريق".

واختتم: "إنه شخص جيد ولاعب خرافي وأنا سعيد للغاية باللعب معه".

وبعد المباراة، تلقى مرموش إشادة من مدربه بيب غوارديولا، وزميله هالاند هداف النادي الإنجليزي بعد الظهور الأول للاعب المصري.

وصرّح غوارديولا عبر قناة "بي بي سي" عقب اللقاء: "قدم مرموش أداء مميزا، واندمج مع زملائه بتحركات رائعة داخل الملعب، كما اندمج بشكل جيد مع تغيير الأجواء في أول مباراة له مع الفريق".

وقال هالاند: "لقد تابعته باهتمام في الدوري الألماني، وسيكون اللعب معه أمرا رائعا وممتعا، لأنه يبدو للجميع أن لديه قدرات استثنائية".

وفاز مانشستر سيتي على تشلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي.

وسجل أهداف السيتي يوشكو جفارديول وإرلينغ هالاند وفيل فودين بعدما تقدم تشلسي بهدف مبكر لنوني مادويكي.

ولم يخسر السيتي من تشلسي في آخر 11 مباراة بجميع المسابقات منذ نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، ففاز في 9 وتعادل في 2.

وظهر مرموش لأول مرة بقميص السيتي بعد 48 ساعة فقط من انضمامه قادما من آينراخت فرانكفورت الألماني.

ورفع فوز السيتي رصيده لـ41 نقطة وارتقى بها للمركز الرابع، فيما تراجع تشلسي للمركز السادس برصيد 40 نقطة.