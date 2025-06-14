العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: نواصل قصف أهداف داخل إيران

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي: نواصل قصف أهداف داخل إيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 يونيو 2025 08:21 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن القوات الجوية تواصل مهاجمة أهداف داخل الأراضي الإيرانية.

وفي ساعة مبكرة من صباح السبت، تبادلت إيران وإسرائيل إطلاق الصواريخ والغارات الجوية بعد أن نفذت إسرائيل أكبر هجوم لها على الإطلاق ضد إيران في محاولة لمنعها من تطوير سلاح نووي.

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس، أكبر مدينتين في إسرائيل، مما دفع السكان إلى الملاجئ مع انطلاق موجات متتالية من الصواريخ الإيرانية في السماء.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أنظمة الدفاع الجوي التابعة له تعمل على اعتراض تلك الصواريخ.

وقال الجيش الإسرائيلي "في الساعة الأخيرة، تم إطلاق عشرات الصواريخ على دولة إسرائيل من إيران، وتم اعتراض بعضها".

وأضاف أن فرق الإنقاذ تعمل في عدد من المواقع في جميع أنحاء البلاد حيث وردت أنباء عن سقوط قذائف، دون التعليق على وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وفي إيران، ذكرت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية أنه سُمع دوي عدة انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران.

وذكرت وكالة فارس للأنباء أن صاروخين أصابا مطار مهر آباد في طهران. وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن أنباء أفادت باندلاع حرائق هناك. ويقع المطار بالقرب من مواقع رئيسية للقيادة الإيرانية ويضم قاعدة للقوات الجوية تحتوي على مقاتلات وطائرات نقل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ما يعتقد أنه صاروخ سقط في تل أبيب، وسمع شاهد من رويترز دوي انفجار قوي في القدس.

وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية إن طهران شنت موجات من الغارات الجوية، السبت، بعد إطلاق موجتين ليل الجمعة.

وقال شهود إن إحدى هذه الموجات استهدفت تل أبيب فجر السبت حيث تم سماع دوي انفجارات في العاصمة والقدس.

وجاءت تلك الغارات ردا على الهجمات الإسرائيلية على إيران في وقت مبكر الجمعة استهدفت قادة وعلماء نوويين وأهدافا عسكرية ومواقع نووية.

وتنفي إيران أن تكون أنشطتها لتخصيب اليورانيوم جزءا من برنامج أسلحة سري.