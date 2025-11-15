دفعة جديدة من جثامين الشهداء تصل غزة

دفعة جديدة من جثامين الشهداء تصل غزةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة استلامها دفعة جديدة من جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الوزارة في بيان، إنها استلمت 15 جثماناً لشهداء تم الإفراج عنهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 330 جثماناً.

وأكدت الوزارة أنه تم التعرف حتى اللحظة على هوية 97 شهيدا من قبل ذويهم من أصل 330 جثمانا، مشيرة إلى أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي..

ويأتي تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين، في إطار صفقة تبادل الأسرى التي تمت بين حماس والاحتلال الإسرائيلي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة الذي دخل حيز التنفيذ في الحادي عشر من أكتوبر الماضي، حيث أطلقت حماس بموجب المرحلة الأولى من الصفقة سراح 20 إسرائيليا حيا، وعددا من الجثامين، وأفرج الاحتلال عن 250 أسيرا من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، و1718 من أسرى قطاع غزة ممن اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023.