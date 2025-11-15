لبنان يرفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن

لبنان يرفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمنطلب الرئيس اللبناني، العماد جوزيف عون، اليوم من وزير خارجيته، يوسف رجي، تكليف بعثة بلاده الدائمة لدى الأمم المتحدة برفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي، لإقدامه على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية الجنوبية يتخطى الخط الأزرق الذي تم رسمه بعد انسحاب الاحتلال عام 2000.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، نقلًا عن الرئاسة اللبنانية في منشور لها عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، أن الرئيس اللبناني طلب إرفاق الشكوى بالتقارير التي صدرت عن الأمم المتحدة والتي تدحض نفي الاحتلال لبناء الجدار.

ولفتت إلى أن تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن الجدار الخرساني الذي أقامه الاحتلال الإسرائيلي أدى إلى منع السكان في جنوب لبنان من الوصول إلى مساحة تفوق 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية.