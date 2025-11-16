العالم اليوم - هاري كين يشيد بتوخيل: قادر على بناء فريق يفوز بكأس العالم

انتم الان تتابعون خبر هاري كين يشيد بتوخيل: قادر على بناء فريق يفوز بكأس العالم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 نوفمبر 2025 01:08 صباحاً - أبدى هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي، ثقته في توافق الأراء داخل منتخب "الأسود الثلاثة"، في ظل سعي الألماني توماس توخيل لبناء فريق قوي يمكنه الفوز بلقب كأس العالم العام المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن توخيل يسعى لتعزيز الشعور بالأخوّة داخل الفريق وذلك بعد تأهل المنتخب الإنجليزي إلى البطولة قبل جولتين من نهاية التصفيات.

وقال كين: "الشعور مختلف فيما يتعلق بطريقة عملنا وما هي عليه الأمور، لكنني أشعر دائما بأن البيئة المحيطة هي جزء كبير من ثقافتنا وما نحاول بناءه".

وأضاف: "حتى مع غاريث ساوثغيت كانت لدينا هوية كبيرة، لدينا الآن مرحلة انتقالية بين غاريث وتوماس توخيل وهذا فارق كبير".

وأوضح: "أعتقد أن الجميع يشعر بالجاهزية ليكون جزءً من ذلك، إنهم يريدون الانضمام إلينا وإظهار قدراتهم في التدريبات والمباريات، وهم يريدون إثبات قدراتهم للمدرب واستحقاقهم الانضمام إلى الفريق في الصيف".

وتابع: "نحن في منتصف الموسم وهي مرحلة صعبة للعب كل ثلاث أو أربع أيام، ومن المهم أن نحظى بوقت نستطيع فيه بناء فريق يكون جاهزا للصيف".