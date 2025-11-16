العالم اليوم - ضربة لم تكتمل.. تقرير يكشف بقاء "قلب" نووي إيران نابضا

انتم الان تتابعون خبر ضربة لم تكتمل.. تقرير يكشف بقاء "قلب" نووي إيران نابضا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 نوفمبر 2025 08:16 صباحاً - أفادت صحيفة واشنطن بوست الأميركية بأن الهجمات الأميركية والإسرائيلية في شهر يونيو الماضي، لم تدمر البرنامج النووي الإيراني بالكامل.

وأوضحت الصحيفة أن القصف أدى فقط إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني، والعمل على شراء الوقت بالنسبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن "أفضل طريق للمضي قدمًا هو الإبقاء على تهديد حقيقي باستخدام القوة ضد طهران، واستمرار الضغط الاقتصادي الصارم، بالتوازي مع إرسال إشارة استعداد للتفاوض".

البرنامج النووي الإيراني

بدأ البرنامج النووي الإيراني في السبعينيات، وازداد تركيز المجتمع الدولي عليه بعد عام 2002 عندما تم الكشف عن وجود منشآت نووية سرية.

وتتهم الدول الغربية إيران بالسعي لتطوير أسلحة نووية، بينما تؤكد إيران أن برنامجها سلمي ويهدف لتوليد الطاقة.

وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها مجموعة من العقوبات الاقتصادية على إيران للحد من نشاطها النووي، مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي الإيراني.

وتم التوصل إلى اتفاق نووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) في عام 2015، والذي تم بموجبه تخفيف العقوبات مقابل تقليص إيران لبرنامجها النووي، ولكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في عام 2018.

هجمات أميركية إسرائيلية

وفي يونيو 2025، قامت الولايات المتحدة وإسرائيل بتنفيذ هجمات تستهدف منشآت نووية إيرانية، بهدف تعطيل البرنامج النووي.

وأثارت هذه الهجمات جدلا بشأن فعاليتها ومدى تأثيرها على البرنامج النووي الإيراني.