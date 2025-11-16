العالم اليوم - فيديو.. حاخام اليهود السوريين يبارك الشرع في واشنطن

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. حاخام اليهود السوريين يبارك الشرع في واشنطن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 نوفمبر 2025 02:16 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، مشهدا يظهر حاخام اليهود السوريين يوسف حمرة إلى جانب الرئيس أحمد الشرع خلال لقاء الجالية السورية في واشنطن.

ويمكن سماع حمرة خلال الفيديو وهو يبارك الرئيس أحمد الشرع مرددا بعض العبارات باللغة العبرية.

ومطلع أكتوبر الفائت كان نجل حمرة الحاخام السوري الأميركي هنري يوسف حمرة، قد أعلن ترشحه لعضوية مجلس الشعب السوري عن دائرة دمشق، ليكون أول مرشح يهودي منذ منع اليهود السوريين من الترشح لعضوية مجلس الشعب عقب حرب يونيو عام 1967.

وغادر يوسف حمرة، سوريا عام 1992 بعد رفع الرئيس الأسبق حافظ الأسد حظر السفر على اليهود، ولم يبق حينها في العاصمة السورية سوى أقل من 10 يهود.

وجاءت زيارة الرئيس السوري إلى واشنطن ولقاؤه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، لحظة فارقة توجت التقارب الاستراتيجي الجديد بين البلدين، الذي يتوقع أن يترك بصمة عميقة على توازنات المنطقة وملفاتها الحساسة.