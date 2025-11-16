رئيسة تنزانيا تعلن إنشاء لجنة للتحقيق فـي قتلى عنف الانتخابات

دودوما ـ ا.ف.ب: أعلنت رئيسة تنزانيا سامية صولحو حسن إنشاء لجنة تحقيق في سقوط قتلى خلال تظاهرات مناهضة للسلطة شهدتها الدولة على خلفية الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي وطعنت المعارضة بنتائجها.

وغرق البلد الواقع في غرب إفريقيا في فوضى في التاسع والعشرين من أكتوبر، وهو اليوم الذي أجريت فيه انتخابات تشريعية ورئاسية، تقول المعارضة ومراقبون أجانب إن تزويرا شابها.

وعلى مدى أيام عدة، شهدت مدن عدة تظاهرات مناهضة للسلطة، سقط خلالها مئات القتلى، وفق المعارضة ومنظمات حقوقية.

لدى إعلانها إنشاء لجنة التحقيق، عبّرت الرئيسة عن «حزنها الشديد» لسقوط قتلى في «أعمال عنف وقعت في 29 أكتوبر».

وقالت إن اللجنة ستكون مكلّفة «النظر في الأحداث وتحديد سببها».

وقالت لدى افتتاح جلسات البرلمان الجديد في العاصمة دودوما إن «التقرير سيقودنا إلى حوار يفضي إلى المصالحة والسلام».