العالم اليوم - مسعد بولس: الولايات المتحدة ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان

انتم الان تتابعون خبر مسعد بولس: الولايات المتحدة ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 نوفمبر 2025 04:12 صباحاً - قال مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان.

وأضاف بولس أن "إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل مع شركائها لتسهيل هدنة إنسانية في السودان".

وتابع قائلا إنه "مع إحلال السلام والاستقرار، يمكن للشعب السوداني العودة إلى حكم مدني في سودان موحد".

وكان الرئيس ترامب قد قال في وقت سابق من يوم الأربعاء، أنه سيبدأ العمل من أجل حل الأزمة الناجمة عن الحرب المدمرة المستمرة في السودان منذ أبريل 2023.

وصرّح ترامب للصحفيين عقب لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قائلا: "سنبدأ العمل بشأن السودان.. لم أكن أعتقد أنه أمر صعب. أنا بارع في حل النزاعات".

وكتب ترامب على موقعه للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال إنه سيستخدم "نفوذ الرئاسة لوقف الحرب على الفور".

ومنذ اندلاعها في أبريل 2023، خلّفت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عشرات آلاف القتلى وتسبّبت بنزوح نحو 12 مليون شخص.

وتنخرط الولايات المتحدة في جهود لحل الأزمة عبر المجموعة الرباعية التي تضم أيضا الإمارات والسعودية ومصر.

وبينما قبلت قوات الدعم السريع بالخطة التي أعلنتها الرباعية في سبتمبر، لا يزال الجيش يرفض تلك الخطة.

وتنص الخطة على وقف لإطلاق النار وهدنة لمدة ثلاث أشهر يتم بعدها الدخول في عملية سياسية لحل الأزمة.

وحذرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي من تحول السودان إلى بؤرة لنشاط الإرهابيين، مع غياب أي أفق لحل النزاع المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وعبّرت الولايات المتحدة مرارا عن قلقها من تصاعد الصراع المسلح في السودان، والوضع الإنساني المأساوي.