العالم اليوم - سوق أبوظبي.. 25 عاما تعيد رسم مستقبل رأس المال والاستثمار

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 نوفمبر 2025 10:20 صباحاً - تحتفل مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية بمرور 25 عاماً على تأسيس السوق، احتفاءً بمسيرة قائمة على الابتكار والمرونة ودعم التقدم الاقتصادي في إمارة أبوظبي.

فمنذ انطلاقه عام 2000 كأصغر الأسواق المالية في المنطقة، تطوّر السوق ليصبح اليوم ضمن أكبر 20 سوقاً مالياً في العالم من حيث القيمة السوقية، في انعكاس لرؤية الإمارة بعيدة المدى وللصعود السريع للسوق كأحد أبرز أسواق المال العالمية.

على مدى 25 عاماً، حقق السوق إنجازات بارزة أسهمت في تشكيل ملامح أسواق رأس المال والصناعة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

فمن 12 شركة مدرجة فقط في سنواته الأولى إلى أكثر من 200 ورقة مالية متداولة اليوم، نما السوق الآن بقيمة سوقية تتجاوز 3 تريليونات درهم، ليُشكّل ركناً أساسياً في البنية الاقتصادية لإمارة أبوظبي. وبوجود 1.2 مليون مستثمر يمثلون أكثر من 200 جنسية، أصبح سوق أبوظبي بوابة عالمية لرأس المال ومنصة موثوقة تعكس تنوع وطموح دولة الإمارات.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن السوق تأسيس "مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية" التي تضم شركة "أبوظبي للمقاصة" وشركة "أبوظبي للإيداع".

ويسهم هذا الهيكل المتكامل في تعزيز كفاءة السوق وتحسين خدمات ما بعد التداول، بما يدعم المرحلة المقبلة من النمو انسجاماً مع استراتيجية أبوظبي لبناء منظومة مالية عالمية المستوى.

ومن جانبه قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "مثّلت الأعوام الخمسة والعشرون الماضية رحلة من المرونة والابتكار والتطور.

واليوم، يقود سوق أبوظبي دوراً محورياً في ربط أبوظبي برأس المال العالمي وبفرص استثمارية متنوعة.

وتركّز استراتيجيتنا خلال المرحلة المقبلة على تعزيز هذه الأسس، عبر توسيع المنتجات، وتعميق السيولة، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وخلق قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة".

منظومة موثوقة ومنصة قوية لجمع رؤوس الأموال

شهدت أسواق رأس المال في أبوظبي تحولاً كبيراً، لا سيما خلال الأعوام الخمسة الماضية. فمنذ عام 2020، جمعت الاكتتابات العامة الأولية في سوق أبوظبي ما يقارب 59 مليار درهم بدعم من الركائز الاقتصادية القوية وارتفاع الطلب الاستثماري. وفي عام 2023، حقق السوق نحو 18 مليار درهم من عائدات الاكتتابات – ليكون من بين الأعلى عالمياً – واستمر الأداء القوي خلال 2024 مع جمع نحو 12.8 مليار درهم.

كما توسعت الشركات المدرجة في سوق أبوظبي خارج الحدود الإقليمية، لتعمل اليوم في عدة دول وأسواق عالمية، مما يعزّز أثر أبوظبي الاقتصادي إقليمياً ودولياً.

ودعمت الشركات المدرجة في السوق الازدهار الوطني عبر توزيع أكثر من 320 مليار درهم كأرباح نقدية منذ عام 2020، بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 33 بالمئة.

ويبرز هذا الأداء قوة الشركات في أبوظبي ويؤكد دور السوق في تمكين المستثمرين من الاستفادة من نمو اقتصاد الدولة عبر عوائد مستقرة وتقدير طويل الأجل لرأس المال والمساهمة في خلق الثروة المستدامة.

وبمناسبة اليوبيل الفضي، يعتزم السوق إطلاق مؤشر "فوتسي -سوق أبوظبي لأعلى توزيعات الأرباح النقدية"، وهو مؤشر جديد يسلّط الضوء على الشركات ذات السياسات المستقرة والمستدامة في توزيع الأرباح.

أهمية عالمية ومجالات نمو مزدهرة

على مرّ السنوات، عمل السوق على توسيع قاعدة مشاركة المستثمرين وتعزيز بناء الثروة طويلة الأجل. وبالاعتماد على حضور أكبر 25 صندوقاً عالمياً لإدارة الأصول، يقدّم السوق مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية التي تشمل الأسهم وأدوات الدين وصناديق الاستثمار المتداولة والمشتقات المالية وأدوات العائد المتنوع، بما يمكّن المستثمرين من بناء محافظ استثمارية عالية المرونة تضمن التخطيط السليم للأمن المالي على المدى الطويل.

ومنذ عام 2020، نفّذ المواطنون الإماراتيون تداولات بقيمة تتجاوز 2.5 تريليون درهم، بينما تجاوزت تداولات المستثمرين الأجانب 1.2 تريليون درهم.

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي أكثر من 108 مليارات درهم – ليرتفع إلى 134 مليار درهم منذ ترقية السوق إلى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة عام 2014.

كما تجاوزت تداولات المستثمرين المؤسسيين 3 تريليونات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2020، وبمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 35 بالمئة، مع صافي تدفقات إيجابية تفوق 40 مليار درهم.

ويواصل السوق تعزيز التكامل الإقليمي من خلال مبادرات الربط عبر الحدود التي توسّع آفاق الوصول وتعمّق مستويات الترابط. وقد أسهمت منصة "تبادل" – التي تربط ستة أسواق إقليمية – في تعزيز التعاون وفتح قنوات جديدة للمصدرين والمستثمرين وترسيخ دور أبوظبي كمركز رئيسي لتدفقات رأس المال الحديثة والمترابطة.

سوق مالي مبتكر يقود مستقبل الأسواق المالية

يظل الابتكار محوراً رئيسياً في استراتيجية وتطور سوق أبوظبي. فقد قدّم السوق على مدى السنوات سلسلة من المبادرات الرائدة إقليمياً، من بينها إدراج صناديق الاستثمار المتداولة، وإدراج السندات السيادية الأجنبية، والتصويت الإلكتروني المعتمد على تقنية البلوك تشين، وإدراج أول سند رقمي قائم على البلوك تشين في المنطقة. واليوم يواصل السوق تطوير بنيته التحتية الرقمية واعتماد تقنيات تداول من الجيل الجديد، بما يعزّز مكانته كسوق مالي مبتكر ورائد اقليمياً.

بينما يتطلع سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى المرحلة التالية من مسيرته، فإنه يرسّخ التزامه بتعميق السيولة وتعزيز البنية الرقمية وتوسيع فرص الاستثمار. وبالاعتماد على منصات متقدمة، وأنظمة سوقية متكاملة، ومعايير تنظيمية وتشريعية عالمية، سيواصل السوق تمكين رأس المال والمستثمرين، وتهيئة الفرص للأجيال القادمة للنمو والازدهار.

مبادرات اليوبيل الفضي لسوق أبوظبي للأوراق المالية

بناء جيل المستقبل من المختصين الماليين

في إطار التزامه المستمر بتعزيز الثقافة المالية وتمكين المستثمرين، وسّع سوق أبوظبي هذا العام نطاق مبادراته التي تعزز الشمول المجتمعي وتُهيّئ الأجيال القادمة لدخول عالم الاستثمار. وقد شمل ذلك إطلاق مختبر "نبض الأسواق" في جامعة ليوا، الذي يهدف إلى تزويد الطلبة بأدوات عملية، ومحاكاة الأسواق الواقعية، وبيانات تدعم صقل القدرات المالية.

التمكين المالي الشامل

انسجاماً مع جهود السوق المستمرة لتعزيز الوعي المالي وتمكين المستثمرات، دعم السوق بطولة "إس إم كي" لتنس السيدات 2025 التي أقيمت برعاية الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، واستضافة الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان. وتجسد تلك المبادرة تركيز السوق المتواصل على تعزيز الثقافة المالية لدى النساء وترسيخ بيئة استثمارية أكثر شمولاً.

الالتزام بالاستدامة

تماشياً مع أجندة أبوظبي للنمو الاقتصادي المستدام، يواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تعزيز تبنّي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين الجهات المصدرة، إلى جانب ترسيخ مبادئ الاستثمار المسؤول والشفافية. وبمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين، سيقوم السوق بغرس أشجار الغاف باسم موظفيه المؤسسين والموظفين الحاليين وشركائه، تجسيداً لمعاني المرونة المؤسسية والاستدامة، وللارتباط الوثيق بين التقدم الاقتصادي والمسؤولية البيئية.