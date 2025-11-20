العالم اليوم - لبنان.. المحكمة العسكرية تحدد موعد بدء محاكمة فضل شاكر

انتم الان تتابعون خبر لبنان.. المحكمة العسكرية تحدد موعد بدء محاكمة فضل شاكر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 نوفمبر 2025 01:20 مساءً - حددت المحكمة العسكرية في لبنان، يوم الثلاثاء المقبل موعدا للبدء بمحاكمة الفنان فضل شاكر في أربع دعاوى مقامة ضده.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، تتعلق الدعاوى بـ"الانتماء إلى تنظيم مسلح وتمويل مجموعة الشيخ أحمد الأسير وحيازة أسلحة غير مرخصة والنيل من سلطة الدولة وهيبتها".

سلّم المغني فضل شاكر نفسه إلى الجيش اللبناني مطلع أكتوبر الماضي، بعدما أمضى أكثر من عقد متواريا داخل مخيم للاجئين الفلسطينيين، صدرت خلاله أحكام بالسجن على خلفية قضايا مرتبطة بالإرهاب.

يعد شاكر المولود في صيدا العام 1969، واحدا من أبرز المطربين في العالم العربي، وعرف بأعماله الرومانسية ودفء صوته، إلى أن اعتزل الغناء في 2012 بعد تقرّبه من أحمد الأسير.

وفي يونيو 2013، اندلعت اشتباكات بين أنصار الأسير والجيش في بلدة عبرا قرب صيدا، إثر هجوم على حاجز عسكري.

وأدت المعارك إلى مقتل 18 عسكريا و11 مسلحا، وانتهت بسيطرة الجيش على مجمع كان يتخذه الأسير ومناصروه، ومنهم فضل شاكر، مقرا لهم.

وتوارى شاكر، واسمه الحقيقي فضل شمندور، في مخيم عين الحلوة الأكبر للاجئين في لبنان.