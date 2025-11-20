العالم اليوم - الكرملين يكشف حقيقة استخدام بوتين للذكاء الاصطناعي

انتم الان تتابعون خبر الكرملين يكشف حقيقة استخدام بوتين للذكاء الاصطناعي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 نوفمبر 2025 01:20 مساءً - قال الكرملين، الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي بنفسه، لكن المسؤولين الذين يعملون لديه يستخدمونها.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الكرملين استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في فرز أسئلة المواطنين خلال الفعالية السنوية لطرح الأسئلة على الرئيس.

ودعا بوتين، الأربعاء، إلى تشكيل فريق عمل وطني لتنسيق العمل على نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المحلية، والتي قال إنها ضرورية للحفاظ على السيادة الروسية.

ورقص روبوت مدعوم بالذكاء الاصطناعي أمام بوتين أمس في معرض أقامه سبيربنك، أكبر بنك في روسيا، لاستعراض تطوره التكنولوجي.