إلغاء المرحلة الأولى من انتخابات (النواب) في 19 دائرة انتخابية بـ 7 محافظات مصرية

القاهرة ـ د.ب.أ: قررت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إلغاء الانتخابات المرحلة الأولى في 19 دائرة بسبع محافظات.
وأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي إبطال وإلغاء 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات من محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية، وتحديد موعد آخر لإجرائها.
وأضاف أن القرار الذي اتخذه مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، جاء في "ضوء ما رصدته الهيئة من مخالفات تتمثل في خروقات بالعملية الانتخابية أمام لجان الاقتراع، وعدم تسليم المرشح أو وكيله صورة من محضر حصر الأصوات، والتفاوت في عدد الأصوات في اللجان الفرعية واللجان العامة مشيرا إلى أن هذه المخالفات تمثل عيوبا جوهرية تنال من نزاهة ومشروعية عمليتي الاقتراع والفرز في تلك الدوائر".
