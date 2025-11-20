الاحتلال يعتقل 56 فلسطينيًّا من الخليل

الاحتلال يعتقل 56 فلسطينيًّا من الخليل
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 56 فلسطينيًّا من محافظة الخليل بينهم امرأتان، معظمهم من بلدة بيت أمر شمالًا، رافقها عمليات تنكيل بأهالي البلدة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أنّ قوات الاحتلال اقتحمت منطقة واد الهرية وخربة قلقس جنوب مدينة الخليل، واعتقلت 12 فلسطينيًّا، و4 آخرين من بلدة دير سامت والبرج غربًا.
وأضافت أن قوات الاحتلال شنت لليوم الثاني على التوالي حملة اعتقالات ومداهمات شملت معظم منازل أهالي بلدة بيت أمر شمالًا، وحوّلت عددًا كبيرًا منها لثكنات عسكرية، رافقتها عمليات تنكيل بالفلسطينيين وتدمير متعمد لممتلكاتهم ومحتويات منازلهم، بعد أن فرضت حصارًا مشددًا على البلدة وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة، وأغلقت كافة مداخل ومخارج البلدة ومنعت التنقل.
وبينت أن عملية الاعتقال والاحتجاز طالت أكثر من 40 فلسطينيًّا بينهم امرأتان، تم احتجازهم في ملعب البلدة.
