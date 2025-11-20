العالم اليوم - لزبائن "شي إن".. تقرير يحذر من سموم كيميائية قاتلة

انتم الان تتابعون خبر لزبائن "شي إن".. تقرير يحذر من سموم كيميائية قاتلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 نوفمبر 2025 07:34 مساءً - خلص تقرير نشرته منظمة "غرينبيس"، الخميس، إلى أن الملابس المباعة عبر منصة "شي إن" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية تحتوي على مواد كيميائية خطرة تتجاوز الحدود المسموح بها في الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المنظمة البيئية بفرعها الألماني في بيان أنه "من بين 56 قطعة ملابس خضعت للتحليل، كانت 18 قطعة تحتوي على مواد كيميائية خطرة، بعضها تجاوز بكثير الحدود الموضوعة بموجب القواعد الأوروبية".

لاحظت المنظمة غير الحكومية وجود الفثالات (ملدنات) ومركّبات PFAS (المعروفة بـ"المواد الكيميائية الأبدية") في هذه الملابس المباعة عبر "شي إن"، وهي مواد مقاومة للماء والبقع وتُعتبر ملوّثات دائمة.

وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن هذه المواد السامة المحتملة مرتبطة بأمراض مختلفة، بينها السرطان، واضطرابات في الإنجاب والنمو لدى الأطفال، وضعف في الجهاز المناعي.

وأضافت غرينبيس أن هذه المواد تدخل الجسم عبر الجلد واستنشاق الألياف، مشيرة إلى أن الاختبارات شملت أيضا ملابس للأطفال.

وأوضحت مديرة معهد بريمن البيئي أولريكه سييمرز التي حللت الملابس، في فيديو نُشر على موقع غرينبيس الإلكتروني "هناك خطر أن يضع الأطفال (المواد الموجودة في الملابس) في أفواههم أو يلعبوا بها أو حتى يبتلعوها".

وبسبب الغسيل، تنتهي هذه المواد أيضا في الأنهار والتربة والسلسلة الغذائية.

وكانت المنظمة غير الحكومية قد حذرت العام 2022 من وجود مواد كيميائية خطرة في منتجات "شي إن".

وقالت "شي إن" ردا على أسئلة وكالة فرانس برس إنها ستُزيل من الأسواق عالميا أي منتجات "ترصد" وجود مواد خطرة فيها كـ"إجراء احترازي".

وتواجه منصات التجارة الإلكترونية الآسيوية منذ أشهر انتقادات واسعة من جماعات البيئة وحقوق الإنسان، ومن شركات أوروبية وسلطات محلية، ما أدى إلى فتح تحقيقات بشأنها وفرض غرامات طائلة عليها واقتراح تشريعات للحد من نموها.