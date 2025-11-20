دوت الخليج -

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصىاقتحم عشرات المستعمرين، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت محافظة القدس أن 246 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. وتأتي هذه الاقتحامات الجديدة، التي باتت بشكل يومي، بالتزامن مع تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة منذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة، ومع الشروع في عمليات اعتدءات ومداهمات ممنهجة لقرى وبلدات ومدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

