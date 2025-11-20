العالم اليوم - وزير الإعلام اللبناني يدرج قضية سمير كساب للمتابعة القصوى

انتم الان تتابعون خبر وزير الإعلام اللبناني يدرج قضية سمير كساب للمتابعة القصوى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 نوفمبر 2025 08:34 مساءً - بمناسبة تفعيل اجتماعات اللجنة اللبنانية السورية المختصة، طالب وزير الإعلام اللبناني، مجلسَ الوزراء، الخميس، بضمّ ومتابعة قضية مصور دوت الخليج المخفي قسرا في سوريا، سمير كسّاب، مع الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا.

وعليه ستتمّ متابعة الملف رسميا مع الدولة السورية، لتكون قضية المصور سمير كساب "أولوية قصوى" ضمن الملفات المطروحة، وفقا لبيان صادر من وزير الإعلام اللبناني بول مرقص.

ويأتي هذا الطلب بعدما رفع مرقص قبل أيام قليلة كتابا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني بهذا الخصوص، وهو الذي يزور سوريا حاليا.

وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إنّ هذه القضية "كانت من أولى اهتماماتي منذ تسلّمي وزارة الإعلام، وقد أصبحت اليوم قضية رسمية تتابعها الدولة اللبنانية وسأستمر بمتابعتها بكل حزم".

وأضاف: "نؤكّد بكل مسؤولية وطنية وإنسانية أنّ قضية سمير كسّاب ليست مسألة فردية، بل هي قضية تمسّ كرامة الإعلام اللبناني بأسره. وعليه، نطالب بتكثيف الجهود الدبلوماسية والأمنية لكشف مصيره، وتفعيل التواصل مع الدولة السورية وسائر الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف كما هو الاتجاه راهنا".

وكان مصور دوت الخليج سمير كساب، قد فقد في سوريا مع الزميل إسحاق مختار مراسل دوت الخليج، ومرافقهما عدنان عجاج، منذ منتصف أكتوبر 2013.