العالم اليوم - بدون مال وعمل.. ماسك يقدم رؤيته لمستقبل البشرية

انتم الان تتابعون خبر بدون مال وعمل.. ماسك يقدم رؤيته لمستقبل البشرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 نوفمبر 2025 10:20 مساءً - قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك، إن الذكاء الاصطناعي سيغير مستقبل البشرية، وسيجعل العمل "اختياريا"، وسينزع من الأموال قيمتها.

وأوضح المؤسس لشركة "إكس إي آي"، البالغ من العمر 54 عاما، خلال ظهوره في المنتدى الاستثماري الأميركي-السعودي، في واشنطن مساء الأربعاء: "إن العمل سيكون اختياريا خلال العشر إلى 20 عاما المقبلة".

وأضاف: "سيكون مثل ممارسة الرياضة أو لعب ألعاب الفيديو أو شيء من هذا القبيل" وفقا لما نقله موقع "بيبول".

وشبه ماسك العمل بزراعة الخضراوات، وقال: "من الصعب زراعة الخضروات في حديقة منزلك، ولكن بعض الناس ما زالوا يفعلون ذلك لأنهم يحبون زراعتها، هكذا سيكون العمل اختياريا".

وأكد المدير التنفيذي لشركة "تسلا" أن هناك الكثير من العمل الذي يجب إنجازه قبل أن تصل المجتمعات والتكنولوجيا إلى هذه المرحلة.

وتوقع ماسك أن يكون مستقبل الذكاء الاصطناعي إيجابيا.

وبخصوص المال، قال ماسك إن المال لن يبقى له وجود.

وأوضح: "أتوقع في حال استمرار التطور الذكي للذكاء الاصطناعي والروبوتات أن المال سيتوقف عن كونه ذا أهمية في مرحلة ما في المستقبل. أعتقد أنه في مرحلة معينة ستصبح العملة غير مهمة".

وخلال الأشهر الماضية، شارك ماسك رؤيته لمستقبل الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك القضاء على الفقر.

وقال ماسك في حادثة للمساهمين، في وقت سابق من هذا الشهر: "تتحدث الناس غالبا عن القضاء على الفقر، وتقديم الرعاية الطبية الرائعة للجميع، في الواقع هناك طريقة واحدة فقط لتحقيق ذلك وهي عبر روبوت أوبتيموس"، وفقا لما ذكره موقع"بزنس إنسايدر".

وأكد ماسك أن على الحكومة توزيع دخل عالمي، لأن الذكاء الاصطناعي والروبوتات ستقضي على العمل والمال.

وأوضح: "في هذا السيناريو المتفائل، سنحصل على دخل عالمي، أي شخص يمكنه الحصول على أي منتجات أو خدمات يريدها، لكن ستكون هناك كثير من الصدمات والاضطرابات".