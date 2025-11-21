العالم اليوم - تسوية مالية كبرى لزوكربيرغ ومسؤولين في "ميتا" بقضية "خصوصية"

انتم الان تتابعون خبر تسوية مالية كبرى لزوكربيرغ ومسؤولين في "ميتا" بقضية "خصوصية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 نوفمبر 2025 05:16 صباحاً - وافق مارك زوكربيرغ وقادة حاليون وسابقون في شركة "ميتا بلاتفورمز" على دفع 190 مليون دولار للشركة لتسوية اتهامات من المساهمين بأنهم ألحقوا ضررا بالشركة من خلال انتهاك خصوصية مستخدمي "فيسبوك"، وفقا لتسوية تم الكشف عنها الخميس.

كما وافق مجلس إدارة الشركة على تغييرات في السياسة التي تحكم سلوك المديرين والتداول من الداخل وحماية المبلغين عن المخالفات.

وأنهت التسوية إجراءات التقاضي التي اتهم فيها مساهمون المؤسس المشارك لفيسبوك ومدعَى عليهم آخرين بتحميل الشركة غرامات وتكاليف قانونية بمليارات الدولارات بسبب انتهاك لوائح الخصوصية.

وتأتي التسوية استكمالا لاتفاق أُعلن عنه في المحكمة في 17 يوليو، وأنهى في يومه الثاني محاكمة كانت مقررة لمدة ثمانية أيام.

وكان المساهمون يسعون للحصول على ثمانية مليارات دولار من زوكربيرغ وعشرة مديرين ومسؤولين حاليين وسابقين بزعم سماحهم بالوصول إلى المعلومات الشخصية لمستخدمي فيسبوك دون موافقتهم، الأمر الذي نفاه المدعى عليهم.

وتسترد الدعاوى القضائية المشتقة الأموال من المديرين والمسؤولين التنفيذيين، ويتم دفعها للشركة وبالتالي يستفيد منها المساهمون بشكل غير مباشر.