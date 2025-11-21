العالم اليوم - محمد بن زايد: الكويت كانت السند قبل الاتحاد وبعده

انتم الان تتابعون خبر محمد بن زايد: الكويت كانت السند قبل الاتحاد وبعده من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 نوفمبر 2025 11:16 صباحاً - وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بالاحتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، ابتداء من يوم 29 من شهر يناير المقبل ولمدة أسبوع في جميع إمارات الدولة.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في منشور على منصة "إكس": "علاقاتنا مع الكويت علاقة أخوة ومحبة وقربى، كانت السند قبل الاتحاد وبعده، واليد التي امتدت لتعطي وتساعد وتساند، وما زالت وقفاتهم معنا إلى اليوم وقفات صادقة". وتابع: "واليوم ندعو مجتمع الإمارات ومؤسساتها للاحتفاء بعقود من هذه الأخوة بدءاً من 29 من شهر يناير القادم ولمدة أسبوع. الاحتفاء بالكويت وقيادتها وشعبها الكريم واجب علينا. حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها وأدام عزها ومجدها".

