شهيدان برصاص الاحتلال في القدس

شهيدان برصاص الاحتلال في القدساستشهد فتى وطفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي – فجر الجمعة – في بلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة أن الشهيدين هما عمرو خالد أحمد المربوع (18 عاما) وسامي إبراهيم سامي مشايخ (16 عاما).

وقبيل ذلك، ذكرت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع إصابتين خطرتين برصاص الاحتلال، إحداهما بالصدر، في كفر عقب.

ووفق مصادر محلية فإن قوات الاحتلال اقتحمت كفر عقب ونشرت القناصة في أنحاء عدة من البلدة وأطلقت الرصاص الحي باتجاه المواطنين ما أدى إلى استشهاد شابين وإصابة آخر.