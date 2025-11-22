اليونيسف: مقتل 67 طفلاً منذ اتفاق غزة

اليونيسف: مقتل 67 طفلاً منذ اتفاق غزةأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم، أن ما لا يقل عن 67 طفلاً قُتلوا في قطاع غزة برصاص الجيش الإسرائيلي منذ سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم اليونيسف ريكاردو بيريس للصحفيين في جنيف: "طفلان تقريباً في المتوسط يقتلان يومياً في غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".

وأوضح المتحدث باسم المنظمة أن العشرات من الأطفال أصيبوا أيضاً خلال الفترة نفسها.

ومنذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته التي أسفرت عن استشهاد 312 فلسطينياً وإصابة نحو 760، وفقا لبيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.

أرقام مفزعة

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن أمس الخميس، في بيان له بمناسبة يوم الطفل العالمي، عن استشهاد أكثر من 20 ألف طفل خلال حرب الإبادة على القطاع.

وأشار المكتب الحكومي إلى أن 1015 طفلا من الشهداء كانت أعمارهم أقل من عام واحد، إضافة إلى أن أكثر من 450 رضيعا ولدوا واستشهدوا خلال الحرب.

وأضاف البيان أن غزة تعيش واحدة من أبشع الكوارث الإنسانية، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي "ارتكاب حرب إبادة جماعية استهدفت الأطفال الفلسطينيين بشكل مباشر وممنهج، وحولت قطاع غزة إلى منطقة مدمّرة يعيش فيها أكثر من مليون طفل تحت خطر الموت والجوع والمرض والتهجير القسري".

وتشير المعطيات الحكومية بالقطاع إلى أن أكثر من 650 ألف طفل يواجهون خطر الموت جوعا، وفي وقت يحتاج فيه آلاف الأطفال إلى إجلاء طبي عاجل، يعيش عشرات الآلاف من الأيتام في ظروف مأساوية وسط دمار شامل وانتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل.

ومنذ بدء "إسرائيل" حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 69 ألفاً و546 فلسطينياً، معظمهم من النساء والأطفال، في حين بلغ عدد الجرحى 170 ألفاً و833.