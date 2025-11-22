العالم اليوم - في غارة سابقة.. إسرائيل تعلن قتل 13 عنصرا من حماس جنوب لبنان

انتم الان تتابعون خبر في غارة سابقة.. إسرائيل تعلن قتل 13 عنصرا من حماس جنوب لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 نوفمبر 2025 02:08 صباحاً - أفاد الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بقتل 13 عنصرا من حركة حماس في غارة جوية نفذها، منذ أيام على مخيم للاجئين الفلسطينين جنوب لبنان.

وأوضح الجيش، أنه قتل 13 عنصرا من حماس في غارة جوية شنها، الثلاثاء، على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، والتي أعلنت السلطات اللبنانية أنها أسفرت عن مقتل 13 شخصا من دون تحديد هوياتهم.

وذكر الجيش في بيان، أنه "تم القضاء على 13 إرهابيا من حماس" في هذه الضربة، "بينهم جهاد صيداوي، الضالع في تدريب مقاتلين بهدف شن هجمات" على إسرائيل وجنودها انطلاقا من الاراضي اللبنانية.

وفي إعلان وفاة تم تداوله الأربعاء في لبنان، نشرت حماس قائمة بأسماء 13 قتيلا، بدءا بجهاد صيداوي، قبل أن تنشر الخميس على تليغرام رسالة مع صور 13 شابا وفتى، واصفة الضربة الإسرائيلية بأنها "مجزرة مروعة ارتقى جراءها عدد من المدنيين الأبرياء".

وبعيد الضربة الثلاثاء، أعلن الجيش الاسرائيلي أنه استهدف "إرهابيين ينشطون في معسكر للتدريب تابع لحماس".

ونعت ثانوية بيسان في مخيم عين الحلوة في بيان نشرته في صفحتها على فيسبوك طالبيها أمجد خشان وإبراهيم قدورة، وقالت إنهما قتلا بالضربة الإسرائيلية، وأرفقت المنشور بصورة فتيين.

وشددت حركة حماس الثلاثاء، على عدم وجود أي "منشآت عسكرية" في المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان، واصفة إعلان إسرائيل أنها استهدفت موقع تدريب تابعا لها في مخيم عين الحلوة بأنه "افتراء وكذب".