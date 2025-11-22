العالم اليوم - الجيش السوري و"قسد" يتفقان على وقف التصعيد في الرقة

انتم الان تتابعون خبر الجيش السوري و"قسد" يتفقان على وقف التصعيد في الرقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 نوفمبر 2025 03:24 صباحاً - اتفق الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الجمعة، على وقف التصعيد في ريف الرقة الجنوبي الشرقي.

وكشفت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه "بعد التصعيد الذي شهدته منطقة معدان بريف الرقة الجنوبي الشرقي خلال الأيام الماضية، جرى اتفاق بين وزارة الدفاع السورية وقسد يقضي بوقف إطلاق النار ووقف عمليات القصف والاستهداف المتبادل بين الطرفين في بلدة معدان بريف الرقة الشرقي".

يأتي ذلك بعد أن شهدت خطوط التماس خلال اليومين الماضيين عمليات تسلل وقصفا بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إضافة إلى استهداف بالطائرات المسيرة واشتباكات كانت الأعنف بين الطرفين، ما خلف قتلى وجرحى في صفوف الجانبين.

وأضافت المصادر، أن "الجيش السوري استعاد النقاط التي تسللت اليها عناصر قسد ليل الأربعاء الخميس، وقتلت عنصرين من الجيش السوري وجرحت 9 آخرين، والتمثيل بجثث القتلى من قبل مقاتلي قسد".

وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم طالبت "قسد" بانسحاب الجيش من المواقع التي تمت السيطرة عليها لكن الجيش السوري رفض.

وكشفت المصادر، أن "الاجتماع تم بالتنسيق بين الجيش السوري والتحالف الدولي الذي دعا إلى الهدوء والالتزام باتفاق 10 مارس".

وتسيطر قوات قسد على أغلب ريف الرقة الجنوبي الغربي بعد تسليم النظام السابق تلك المناطق لها عقب سقوطه في 8 ديسمبر الماضي.