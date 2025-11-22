العالم اليوم - نواب أميركيون: خطة ترامب بشأن أوكرانيا تكافئ بوتين

انتم الان تتابعون خبر نواب أميركيون: خطة ترامب بشأن أوكرانيا تكافئ بوتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 نوفمبر 2025 04:20 صباحاً - اعتبر أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، السبت، أن خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن أوكرانيا تكافئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزب الديمقراطي جاك ريد من ولاية رود آيلاند، ومارك وارنر من ولاية فيرجينيا، وباتي موراي من ولاية واشنطن، وكريس كونز من ولاية ديلاوير، وبريان شاتز من ولاية هاواي، وإليزابيث وارن من ولاية ماساتشوستس، في بيان حول خطة ترامب بشأن أوكرانيا إن "هذا الاتفاق لن يخلق سلاما عادلا ودائما".

وتابع المشرعون: "إنه سيترك أوكرانيا ضعيفة وأوروبا غير مستقرة وأمريكا أضعف".

وأضافوا أنه يتعين على ترامب أن يعمل مع الكونغرس إلى جانب شركاء أوكرانيا والحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أجل "إيجاد حل دائم يجعل الأميركيين والعالم أكثر أمانا".

وقال أعضاء مجلس الشيوخ "دعونا نكون واضحين: هذه حرب عدوان روسية يقودها ديكتاتور قاد قواته لارتكاب جرائم حرب وسرقة أطفال من عائلاتهم وتعذيب مدنيين".

وأضافوا: "الرئيس ترامب يكافئ الرئيس بوتين على هذه الجرائم ويتخلى عن الأوكرانيين الذين قاتلوا وماتوا من أجل قضية الديمقراطية وحلفائنا الأوروبيين الذين تحركوا لدعمهم".