ارتفاع عدد ضحايا زلزال بنغلاديش

ارتفاع عدد ضحايا زلزال بنغلاديشارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب بنغلاديش إلى 10 قتلى، بالإضافة إلى عشرات المصابين.

وذكرت صحيفة دكا تريبيون، أن الزلزال الذي بلغت قوته 5.7 درجة بمقياس ريختر، وكان مركزه مدينة نارسينجدي التي تبعد 40 كيلومترا شرق العاصمة دكا، أسفر حتى الآن عن مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات.

من ناحية أخرى، قالت هيئة الأرصاد الجوية في بنغلاديش إن هزة أرضية بلغت قوتها 3.3 درجة على مقياس ريختر، وقعت صباح اليوم في منطقة بايبايل بمدينة سافار، دون أي تقارير عن حدوث أضرار أو سقوط ضحايا.