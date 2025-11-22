تحذيرات دولية من كارثة إنسانية تتصاعد في غزة

القدس المحتلةـ دوت الخليج:

مع اقتراب فصل الشتاء وتواصل تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، ترتفع التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية تتصاعد يومًا بعد يوم، وسط دمار شامل طال البنية الأساسية والمساكن، وتهجير واسع لعشرات آلاف العائلات، وانهيار شبه كامل للمنظومة الصحية واستمرار الحصار والخروقات اليومية.

وبينما يعيش مئات الآلاف من الفلسطينيين في خيام مهترئة لا تصمد أمام البرد والأمطار، تؤكد منظمات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر أنّ القطاع يواجه شتاءً قد يكون “الأقسى منذ عقود”، وأن حجم الاحتياجات الإنسانية تخطّى حدود قدرة المؤسسات على الاستجابة.

وحذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أنّ الأوضاع في غزة تتدهور بسرعة مع دخول الشتاء، مشيرًا إلى أنّ مئات آلاف العائلات تواجه الأمطار والرياح دون أدنى حماية، في ظل نقص حاد في الخيام السليمة، والملابس الشتوية، ووسائل التدفئة.

وأكد المكتب أن الدمار الواسع الناتج عن الحرب أدى إلى شلل شبه كامل في البنية الأساسية، لافتًا إلى أنّ 4% فقط من الأراضي الزراعية باتت قابلة للوصول إليها وغير متضررة، وهو ما يفاقم أزمة الأمن الغذائي.

كما أعربت الأمم المتحدة عن أسفها تجاه بطء وصول المساعدات رغم سريان وقف إطلاق النار، موضحة أنه تم إدخال 37 ألف طن فقط من أصل 190 ألف طن مخزّنة خارج غزة ضمن خطة إنسانية لم تُنفَّذ بسبب القيود.

وقدّمت أماني الناعوق، مسؤولة الإعلام في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وصفًا دقيقًا لمأساة المدنيين، مؤكدة أن الوضع الإنساني “يتدهور باستمرار” وأن السكان يكافحون للبقاء في ظروف لا يمكن احتمالها.

وقالت الناعوق في تصريح إن الخيام الحالية غير صالحة لمواجهة الأمطار والرياح، ما أدى خلال اليومين الماضيين إلى فيضانات وغرق مآوي مؤقتة بالكامل.

وأكدت أن الحاجة ملحّة إلى خيام متينة، وأدوات عزل، وأقمشة مشمّعة، وأوتاد وحبال، إضافة إلى الملابس الدافئة والبطانيات والمخدات ومواد التدفئة والطهي.

وحذّرت من مخاطر الأمراض المنقولة بالمياه نتيجة غرق الخيام وتضرر البنية التحتية للصرف الصحي، مشيرة إلى أن السكان “منهكون منذ عامين” وأن انتشار الأمراض الفتّاكة بات مرجحًا في ظل الظروف الحالية.

الاستجابة الإنسانية وقيود الاحتلال.