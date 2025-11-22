العالم اليوم - "توقعوا الأسوأ".. رسالة تهديد من ترامب إلى زيلينسكي

انتم الان تتابعون خبر "توقعوا الأسوأ".. رسالة تهديد من ترامب إلى زيلينسكي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 نوفمبر 2025 04:09 مساءً - كشفت صحيفة "غارديان" البريطانية أن مسؤولين أميركيين أبلغوا حلفاءهم في حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن واشنطن تتجه للضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للموافقة على اتفاق سلام خلال أيام، وذلك تحت تهديد أنه إذا لم توقع كييف على الاتفاق فستواجه اتفاقا أسوأ في المستقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع مغلق في كييف ليل الجمعة، قدم فيه وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول إحاطة للسفراء، عقب مباحثات مع زيلينسكي واتصال مباشر مع البيت الأبيض.

وقال دريسكول: "لا يوجد اتفاق مثالي، لكن يجب إنجازه عاجلا لا آجلا"، بحسب مصدر حضر الاجتماع.

سادت الاجتماع أجواء من القلق والامتعاض، إذ عبر عدد من السفراء الأوروبيين عن استيائهم من طريقة إدارة الولايات المتحدة للمفاوضات مع روسيا من دون التشاور الكامل مع الحلفاء.

ووصف مصدر اللقاء بأنه "كارثي"، مضيفا: "كانت حجة (ليس لديكم أوراق تفاوضية) تعاد من جديد"، في إشارة إلى تصريحات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب حول موقف زيلينسكي في التفاوض.

بدائل أسوأ

فاجأ إعلان واشنطن عن الخطة العواصم الأوروبية التي لم تكن على اطلاع بتفاصيلها، ويخشى الأوروبيون أن تكون موسكو قد مارست تأثيرا كبيرا في صياغة المسودة التي تعرض على كييف كاتفاق جاهز.

لكن دريسكول دافع عن النهج الأميركي، قائلا: "ترامب يريد السلام الآن. كلما زاد عدد المشاركين تعقد المسار".

وأكدت القائمة بالأعمال الأميركية في كييف جولي ديفيس، التي حضرت الاجتماع، أن "شروط الاتفاق قاسية بالفعل"، لكنها شددت على أن البدائل المتاحة أمام أوكرانيا أسوأ.

وقالت: "من هذه النقطة لن يتحسن الاتفاق، بل سيزداد سوءا".

وردا على سؤال حول سبب مطالبة كييف بالتنازل عن أراض عجزت موسكو عن السيطرة عليها طوال 11 عاما، قال مسؤول أميركي إن الاتفاق "مفيد لأوكرانيا"، لافتا إلى أن ترامب وزيلينسكي قد يوقعان وثيقة مشتركة "من أجل السلام".

خطة مشتركة

ويتضمن الاتفاق المطروح بنودا مثيرة للجدل، أبرزها تنازل أوكرانيا عن أراض تحتلها روسيا وأخرى ما تزال تحت سيطرتها، إضافة إلى اقتراح عفو يشمل جميع جرائم الحرب المرتكبة خلال النزاع.

وتشير التقارير إلى أن الخطة صاغها مساعد ترامب ستيف ويتكوف مع مستشار الكرملين كيريل ديميترييف، في إطار قناة اتصال خلفية بين الجانبين، ومن المتوقع أن يتوجه دريسكول إلى موسكو قريبا لمناقشة الخطة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تلقت نسخة من الاتفاق، مضيفا: "أعتقد أن الخطة يمكن أن تكون أساسا لتسوية سلمية نهائية".

والسبت أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف أن كييف ستجري قريبا محادثات في سويسرا مع الولايات المتحدة، لبحث خطة ترامب لإنهاء الحرب مع روسيا.

وقال عمروف في منشور على "فيسبوك": "في الأيام المقبلة، سنطلق في سويسرا مشاورات بين كبار المسؤولين الأوكرانيين والأميركيين حيال المعايير المحتملة لاتفاق سلام مستقبلي".

وبالتوازي، وقع الرئيس فولوديمير زيلينسكي السبت مرسوما يشكل الوفد الأوكراني المكلف بالمحادثات مع واشنطن وموسكو.