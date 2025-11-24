حزب الله يعلن استشهاد 4 من مجاهدي المقاومة

حزب الله يعلن استشهاد 4 من مجاهدي المقاومةأعلن حزب الله اللبناني، مساء يوم الأحد، استشهاد أربعة من مجاهدي المقاومة الإسلامية، إثر العدوان الصهيوني على منطقة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ونعت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد قاسم حسين برجاوي "ملاك" وهو من مواليد عام 1979 من بلدة الباشورة في بيروت وسكان منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية.

كما نعت الشهيد المجاهد مصطفى أسعد برو "الحاج حسن" مواليد عام 1989 من بلدة شمسطار في البقاع وسكان مدينة بيروت.

ونعت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد رفعت أحمد حسين "أبو علي" مواليد عام 1982 من بلدة حام وسكان بلدة طليا في البقاع.

