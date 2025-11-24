حزب الله يعلن استشهاد 4 من مجاهدي المقاومة
أعلن حزب الله اللبناني، مساء يوم الأحد، استشهاد أربعة من مجاهدي المقاومة الإسلامية، إثر العدوان الصهيوني على منطقة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.
ونعت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد قاسم حسين برجاوي "ملاك" وهو من مواليد عام 1979 من بلدة الباشورة في بيروت وسكان منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية.
كما نعت الشهيد المجاهد مصطفى أسعد برو "الحاج حسن" مواليد عام 1989 من بلدة شمسطار في البقاع وسكان مدينة بيروت.
ونعت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد رفعت أحمد حسين "أبو علي" مواليد عام 1982 من بلدة حام وسكان بلدة طليا في البقاع.
وأيضًا نعت المقاومة، الشهيد المجاهد رفعت أحمد حسين "أبو علي" مواليد عام 1982 من بلدة حام وسكان بلدة طليا في البقاع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حزب الله يعلن استشهاد 4 من مجاهدي المقاومة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.