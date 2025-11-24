العالم اليوم - مصر ورابطة الدوري الإسباني تبحثان التعاون في اكتشاف المواهب

انتم الان تتابعون خبر مصر ورابطة الدوري الإسباني تبحثان التعاون في اكتشاف المواهب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 نوفمبر 2025 02:08 صباحاً - استقبل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، بلانكا فالديفيلسو، ممثلة رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم في كل من (مصر، ليبيا، السودان، الكويت، الأردن، لبنان).

وقالت وزارة الرياضة والشباب المصرية في بيان نشرته على حسابها في "فيسبوك"، إن اللقاء جاء "لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تطوير كرة القدم، وتنمية المواهب الشابة، بما يعزز مسار الاحتراف للاعبين المصريين في المراحل السنية المختلفة".

وأضاف البيان: "شهد اللقاء مناقشة آليات دعم وتطوير برامج اكتشاف المواهب في كرة القدم، بهدف صقل المواهب وتأهيلها وفق أحدث النظم الاحترافية".

وأكد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، أن وزارة الشباب والرياضة "تستهدف من خلال تلك الشراكة بناء منظومة قوية لاكتشاف المواهب الكروية تُواكب المعايير العالمية، وتُسهم في صناعة لاعب قادر على المنافسة وتحقيق طموحات الرياضة المصرية"، مضيفا أن التعاون مع رابطة الدوري الإسباني "يمثل إضافة فنية كبيرة لمشروع تنمية المواهب، لما تمتلكه لاليغا من خبرات واسعة في اكتشاف اللاعبين الأشبال وتهيئتهم للاحتراف الدولي".

وأشار صبحي إلى العمل على رؤية تقوم على "اكتشاف المواهب الرياضية من سن مبكرة، ووضعهم على المسار الصحيح من خلال شراكات دولية وجهود علمية مدروسة، بما يضمن صناعة جيل قادر على رفع اسم مصر في المحافل العالمية".

وأوضح وزير الرياضة أن مشروعات اكتشاف المواهب "تمثل أحد أهم محاور العمل خلال الفترة الحالية، ونتيح من خلالها فرصا عادلة لكل شباب مصر لإثبات قدراتهم والوصول إلى أعلى مراحل الاحتراف".

ومن جانبها، أكدت فالديفيلسو، ممثلة رابطة الدوري الإسباني "حرص الرابطة على تعزيز التعاون وتوسيع نطاق الشراكة خلال الفترة المقبلة بما يخدم الجانبين"، مشيرة إلى "اهتمام الرابطة بتوسيع أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، ومؤكدة على حرص "لاليغا" على "نقل خبراتها إلى الجانب المصري بما يدعم أهداف التنمية الرياضية المستدامة".