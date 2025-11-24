العالم اليوم - ترامب يؤكد انتظاره لقرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية

انتم الان تتابعون خبر ترامب يؤكد انتظاره لقرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 نوفمبر 2025 10:21 صباحاً - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يتطلع إلى قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن "هذا الموضوع العاجل والحساس" في إشارة إلى القرار المنتظر للمحكمة بشأن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب على الواردات الأميركية.

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن ترامب القول إن كل "فوائد الرسوم لم تظهر بعد".

وأضاف ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال أن " العديد من مشتريي السلع والمنتجات، لتجنب دفع الرسوم الجمركية على المدى القصير، يقومون بتخزينها عن طريق شراء مخزونات أكبر بكثير مما يمكنهم استخدامه لتجنب دفع الرسوم الجمركية على المدى القصير".

يذكر أن المحكمة العليا بدأت في وقت سابق من الشهر الحالي نظر دعوى للطعن في سلطة الرئيس دونالد ترامب في فرض تعرفات جمركية واسعة النطاق بشكل منفرد، في اختبار جوهري للسلطة التنفيذية.

وتحاول إدارة الرئيس الجمهوري الدفاع عن التعرفات الجمركية التي تشكل محور أجندة ترامب الاقتصادية، بعد أن قضت المحاكم الأدنى بأن قانون الطوارئ الذي استند إليه لا يمنحه سلطة شبه مطلقة لتحديد وتغيير الرسوم الجمركية على الواردات.

وينص الدستور الأميركي على أن للكونغرس سلطة فرض التعرفات الجمركية، لكن إدارة ترامب تجادل بأنه في حالات الطوارئ، يمكن للرئيس تنظيم رسوم الاستيراد مثل التعريفات الجمركية.

ووصف ترامب هذه القضية بأنها واحدة من أهم القضايا في تاريخ البلاد، مضيفا إن صدور حكم ضد قراره لفرض الرسوم سيكون "كارثيًا" على الاقتصاد.