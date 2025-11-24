العالم اليوم - بي.إتش.بي تتخلى عن عرض الاستحواذ على منافستها أنجلو أميركان

انتم الان تتابعون خبر بي.إتش.بي تتخلى عن عرض الاستحواذ على منافستها أنجلو أميركان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 نوفمبر 2025 11:17 صباحاً - أعلنت شركة التعدين متعددة الجنسيات BHP "بي.إتش.بي غروب" الاثنين أنها لم تعد مهتمة بصفقة الاندماج مع منافستها أنجلو أميركان، بعد مناقشات أولية مع مجلس إدارة الشركة.

وقالت بي.إتش.بي إنها مازالت تعتقد أن الصفقة المقترحة مازالت تتمتع بمزايا استراتيجية، وستحقق قيمة كبيرة للمساهمين".

ومع ذلك، أكدت الشركة ثقتها في الإمكانات الهائلة لاستراتيجية نموها العضوي، رغم التراجع عن صفقة الاندماج.

قد يتم إلغاء هذا البيان إذا وافق مجلس إدارة أنجلو أميركان، أو إذا أعلن طرف ثالث عن نية مؤكدة لتقديم عرض، أو إذا أعلنت أنجلو أميركان عن اقتراح إعفاء بموجب القاعدة 9 أو تقدمت بعرض استحواذ عكسي لشركة بي.إتش.بي

وفي ختام تعاملات بورصة سيدني للأوراق المالية اليوم ارتفع سهم بي.إتش.بي بنسبة 0.62 بالمئة إلى 40.62 دولارا أستراليا، في حين أنهى سهم أنجلو أميركان تعاملات بورصة لندن للأوراق المالية يوم الجمعة بانخفاض نسبته 0.95 بالمئة إلى 2710 بنس للسهم.