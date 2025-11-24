توغلات إسرائيلية جديدة بريف القنيطرة

توغلات إسرائيلية جديدة بريف القنيطرةتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا اليوم، في أراضي بالجنوب السوري.

وذكرت الوكالة العربية السورية للانباء سانا، بأن قوات الاحتلال توغلت بقوة مؤلفة من خمس آليات عسكرية باتجاه قرية الصمدانية الشرقية، ومنها باتجاه تل كروم جبا، في ريف محافظة القنيطرة الشمالي.

وكانت قوات الاحتلال توغلت أمسالأحد في المنطقة بين بلدة جباثا الخشب وقرى أوفانيا وعين البيضا بريف القنيطرة الشمالي، فيما أقامت حاجزا على الطريق الواصل بين بلدة أم باطنة وقرية العجرف في ريف القنيطرة الجنوبي وعرقلت حركة المارة.

وتتصاعد اعتداءات قوات الاحتلال داخل الأراضي السورية منذ نحو عام، في خرق واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن، وتشمل هذه الانتهاكات توغلات واعتقالات وعمليات تفتيش ومداهمات.