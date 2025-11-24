العالم اليوم - إيران تتوعد إسرائيل بالرد على اغتيال الطبطبائي

انتم الان تتابعون خبر إيران تتوعد إسرائيل بالرد على اغتيال الطبطبائي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 نوفمبر 2025 09:25 مساءً - توعد الحرس الثوري الإيراني، الإثنين، إسرائيل بالرد على اغتيال القيادي في حزب الله علي هيثم الطبطبائي، مؤكدا أن "ردا ساحقا ينتظر المعتدي في الوقت المحدد".

وقالت وكالة تسنيم للأنباء إن الحرس الثوري أدان، في بيان رسمي، مقتل الطبطبائي في الضاحية الجنوبية لبيروت، واصفا العملية بأنها "جريمة وحشية".

وأشار البيان إلى أن العملية "تمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار"، وأَضاف: "حق محور المقاومة وحزب الله اللبناني في الثأر لدماء المجاهدين محفوظ، وسيُواجه المعتدي الإرهابي بردٍّ ساحق في الوقت المُحدد".

يذكر أن إسرائيل قتلت الأحد هيثم الطبطبائي في غارة جوية أودت بحياة خمسة أشخاص، وفق السلطات اللبنانية، في الضربة الخامسة التي تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت منذ بدء العمل باتفاق وقف إطلاق النار قبل عام.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "سلاح الجو نفذ ضربة في منطقة بيروت أودت بحياة هيثم علي الطبطبائي، رئيس أركان حزب الله". كما نعى حزب الله أربعة من عناصره قتلوا مع الطبطبائي في الضربة نفسها.

دقيقة وناجحة

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العملية كانت "دقيقة وناجحة"، مشددا على أن "دولة إسرائيل لن تسمح لحزب الله بإعادة بناء قوته أو تهديد أمنها مجددا"، مطالباً الحكومة اللبنانية بـ"الوفاء بالتزامها بنزع سلاح حزب الله".

من جانبه، تواصل السلطات اللبنانية التنديد بالخروقات الإسرائيلية، بما في ذلك احتفاظ إسرائيل بخمسة مواقع استراتيجية في جنوب لبنان رغم نص اتفاق وقف النار على انسحابها من المناطق التي تقدمت إليها خلال الحرب.

ووفق وزارة الصحة اللبنانية، قتل أكثر من 331 شخصا وأصيب 945 آخرون منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.