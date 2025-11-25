العالم اليوم - البيت الأبيض يعلّق على اتهام ترامب بالانحياز لروسيا

انتم الان تتابعون خبر البيت الأبيض يعلّق على اتهام ترامب بالانحياز لروسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 01:20 صباحاً - ردّ البيت الابيض الإثنين على انتقادات توجه إلى الرئيس دونالد ترامب، وخصوصا من داخل الحزب الجمهوري، واتهامه بأنه منحاز إلى روسيا في جهوده لإنهاء النزاع في أوكرانيا.

وصرحت المتحدثة باسم الرئاسة كارولاين ليفيت بأن التسويق "لفكرة ان الولايات المتحدة الأميركية لا تعمل مع الجانبين على قدم المساواة لإنهاء هذه الحرب، خاطئ تماما".

وأضافت ليفيت أن ترامب أبدى "تفاؤلا وأملا" بإمكان العمل على خطة تنهي هذه الحرب التي بدأت بعملية عسكرية روسية في أوكرانيا.

وأكدت ليفيت أن "محادثات بنّاءة جرت حول اتفاق السلام في أوكرانيا، ولا تزال هناك بعض النقاط الخلافية التي يتم مناقشتها".

وشدد ليفيت على أن ترامب "سيواصل الضغط على الطرفين الروسي والأوكراني لإنهاء الحرب".

زيلينسكي: سأناقش "قضايا حساسة" مع ترامب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين إن خطة السلام المقترحة التي تخضع للنقاش الآن مع الولايات المتحدة وأوروبا تضمنت نقاطا "صحيحة"، لكن هناك قضايا حساسة سيناقشها مع ترامب.

وذكر زيلينسكي في كلمته المسائية المصورة "اعتبارا من الآن، وبعد (محادثات) جنيف، هناك نقاط أقل، لم تعد 28 نقطة، وتم دمج عدد كبير من العناصر الصحيحة في هذا الإطار".

وأضاف: "قدّم فريقنا اليوم بالفعل تقريرا عن المسودة الجديدة للخطوات، وهذا هو النهج الصحيح حقا. أما القضايا الحساسة، والنقاط الأكثر حساسية، فسأناقشها مع الرئيس ترامب".

ضغوط أميركية

نقلت "فرانس برس" عن مسؤول أميركي كبير قوله إن الولايات المتحدة مارست ضغوطا على أوكرانيا للقبول باقتراحاتها بهدف إنهاء الحرب مع روسيا، وذلك خلال المباحثات في جنيف الأحد.

وأوضح هذا المسؤول الإثنين طالبا عدم كشف هويته أنه رغم تراجع الضغط خلال الاجتماع، فإن "الضغط عموما" لا يزال مستمرا.

وأبدى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو "تفاؤلا كبيرا" الأحد بعد محادثات مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين في جنيف حققوا خلالها "تقدما كبيرا" بشأن خطة الرئيس ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا.

وصرّح روبيو للصحافيين قائلا: "أعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا"، مضيفا: "لدي تفاؤل كبير بأننا سنبلغ الهدف في فترة زمنية معقولة جدا، قريبا جدا".

وتابع قائلا: "أؤكد لكم أن القضايا المتبقية ليست مستعصية على الحل. نحن ببساطة بحاجة إلى مزيد من الوقت"، مؤكدا أن الروس "سيكون لهم رأي".

وبيّن روبيو أنه "جئنا إلى جنيف اليوم بهدف واحد، وهو الاتفاق، كما تعلمون، على 28 أو 26 نقطة - حسب النسخة لأنها تستمر في التطور - ومحاولة تقليل عدد النقاط العالقة، وقد حققنا ذلك اليوم إلى مدى كبير جدا".

وأشار روبيو إلى أن ترامب "راض تماما عن المعلومات" التي تلقاها بشأن "التقدم" الذي تم تحقيقه خلال المحادثات في سويسرا.

وكان الرئيس ترامب قد أمهل نظيره الأوكراني زيلينسكي حتى 27 نوفمبر للرد على مسودة الخطة.

غير أن روبيو أبدى الأحد بعض المرونة في ما يتعلق بالجدول الزمني، قائلا: "نريد إنجازه بأسرع وقت ممكن. ومن الواضح أننا نرغب في أن يتم ذلك الخميس".