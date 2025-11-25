العالم اليوم - روني يصعد ضد صلاح.. ويدعو سلوت لخطوة "جريئة وصادمة"

انتم الان تتابعون خبر روني يصعد ضد صلاح.. ويدعو سلوت لخطوة "جريئة وصادمة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 10:25 صباحاً - عاد أسطورة مانشستر يونايتد واين روني للهجوم على النجم المصري محمد صلاح، مطالبا مدرب ليفربول آرني سلوت باتخاذ قرار "جريء" يتمثل في إبقاء صلاح على دكة البدلاء.

وذلك لإحداث ردة فعل داخل الفريق، في ظل تراجع نتائج حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وجاءت تصريحات روني بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها ليفربول على ملعبه أمام نوتنغهام فورست 3-0، وهي الخسارة السادسة في آخر 7 مباريات في الدوري، ما جعل الفريق يتراجع إلى المركز الـ11 بفارق 11 نقطة عن المتصدر أرسنال.

وانتقد روني أداء صلاح في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أنه لا يقوم بأدواره الدفاعية ولا يظهر الالتزام المطلوب داخل الملعب.

وقال خلال برنامجه "واين روني شو": "صلاح لا يساعد الفريق دفاعيا. إذا كنت لاعبا على مقاعد البدلاء وترى زميلك لا يركض ويشارك أساسيا كل مباراة، فماذا يعني ذلك بالنسبة لك؟".

وأضاف: "لو كنت مكان آرني سلوت لاتخذت قرارا كبيرا كي يشعر باقي اللاعبين بالمسؤولية ويحدث القرار صدمة إيجابية".

وأكد روني أن صلاح يجب أن يجلس احتياطيا حتى يستعيد الفريق توازنه: "ليفربول بحاجة لأن يصبح صعبا في المنافسة، متماسكا، وكل لاعب يجب أن يركض. بعدها يمكن إعادة صلاح إلى التشكيل الأساسي عندما يعود للالتزام الكامل".

روني أشار إلى أن كل تعثر جديد لليفربول يعيد اسم يورغن كلوب إلى الواجهة، مما يزيد الضغط على المدرب الجديد آرني سلوت.

وقال: "مثل ظل فيرغسون بعد اعتزاله، اسم كلوب يذكر في كل مرة يتعثر فيها ليفربول. الجماهير يجب أن تتوقف عن المقارنة وتمنح سلوت الدعم".

هجوم روني لم يقتصر على صلاح وحده

ولم يقتصر هجوم روني على صلاح وحده، إذ انتقد لاعبين آخرين لم يقدموا المستوى المتوقع، قائلا: "فان دايك، صلاح، ماك أليستر، غرافينبيرخ… كلهم يجب أن يتحملوا المسؤولية ويقودوا الفريق للخروج من الأزمة".

وأشار روني إلى أن وفاة البرتغالي دييوغو جوتا، الذي رحل في حادث سير مأساوي قبل أشهر، قد تكون أثرت بشكل كبير على حالة الفريق النفسية قائلا: "هؤلاء لاعبون كانوا معه يوميا. من الطبيعي أن يؤثر ذلك عليهم بشدة".

ومع ذلك شدد على أنه لا يمكن أن يكون ذلك مبررا لغياب الروح والقتالية "لا يوجد عذر لعدم الركض وعدم القتال".

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن صلاح، الذي سجل الموسم الماضي 29 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة، لم يسجل سوى 4 أهداف فقط في الدوري هذا الموسم، إلى جانب سلسلة من العروض الضعيفة.

وأوضحت الصحيفة أن صلاح "أصبح رجلا غير مرئي في المباريات"، وأن مستواه المتراجع جعل الدعوات لاستبعاده أمرا مطروحا داخل الإعلام الإنجليزي.